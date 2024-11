Reprodução Multishow/ Instagram Ivete Sangalo no "Lady NIght"

Ivete Sangalo, de 52 anos, causou polêmica durante a participação no "Lady Night", apresentado por Tata Werneck no Multishow. No programa que será exibido nesta quinta-feira (21), a cantora e compositora colocou a apresentadora em uma saia justa ao fazer um questionamento.







A cantora e compositora perguntou para a mulher de Rafael Vitti sobre de quem ela era mais fã, de Sandy ou dela. "Você é mais fã de Sandy ou de mim?", indagou a baiana, que levou a plateia presente na gravação da atração aos risos.





Sem conseguir fugir da pergunta, Tata disse que era fã das duas de forma igual, porém disse, em tom de brincadeira, que, para além da amizade, tinha uma atração física pela filha de Xororó, que se separou de Lucas Lima em novembro de 2023.





"Posso dizer uma coisa? Eu sou fã das duas igualmente e também admiro igualmente. É que eu ficaria com Sandy. Agora que ela se separou, só queria vê-la dormir, cheirar o pescocinho dela, fazer assim [Tata mexe a cabeça] nos peitinhos dela. Eu ficaria com Sandy, tenho essa esperança", ironizou Werneck.

Assista o momento:





Emoção

Durante a gravação deste programa, Tata se emocionou ao escutar a esposa de Daniel Cady falar sobre o relacionamento dela com Rafael Vitti e as diferenças etárias. Tanto Werneck quanto Sangalo são mais velhas que os companheiros.





"Tenho a situação de ser casada com um cara muito mais jovem do que eu. Em nenhum momento a gente fala sobre isso porque isso não determina absolutamente nada", disse. ""O que determina para nós a diferença de idade é quanto o tempo foi desgovernado de não nos unir no mesmo tempo, mas ele deu um jeito de correr um pouquinho e jogar a gente na mesma era", completou.