A influenciadora digital Agatha Sá, namorada do cantor Felipe Ret , foi um dos nomes mais comentados nesta quinta-feira (21) nas redes sociais. A influencer de 23 anos foi filmada chegando ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Entretanto, o que chamou atenção no vídeo, foi o fato dela ser confundida com Ana Estrella, ex-esposa e mãe do filho do rapper.

Na filmagem, é possível ver um rapaz gritando: "Anna, posso tirar foto com você, Anna?". O vídeo foi gravado na última segunda-feira (19). Agatha estava com Felipe, que continuaram andando sem dar atenção ao fã. O rapper chegou a abraçar a amada para tentar protegê-la. Felipe disse se afastando do fã: "Puxa a selfie". Após a foto, ele seguiu caminho.



Fã se confunde e chama Agatha Sá de Anna Estrela, nome da ex-namorada de Filipe Ret pic.twitter.com/ZdshzfCgRl — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) November 21, 2024

Entretanto, após o ocorrido, internautas lamentaram o que aconteceu e disseram que houve um 'climão proposital' por parte do fã: "Se o cara quer tirar foto é porque conhece, meteu essa pro Filipe socar ele e ele virar notícia. Ret mostrou que a terapia tá em dia, porque eu mesmo não teria esse controle", disse um internauta.

Uma segunda pessoa opinou: "Ele fez de propósito, isso é uma falta de respeito tão grande! Amo a Agatha e a Anna, mas a galera não supera".

Anna e Felipe começaram a se relacionar em 2017 e se casaram em abril de 2021. Entretanto, a relação dos dois não foi duradoura, finalizando em meados de 2022, com algumas vezes deles reatando o relacionamento. O rapper e a influenciadora tiveram um filho, Theo, de 7 anos.

Felipe assumiu a relação com Agatha em junho de 2023, após o casal já ter sido fotografados juntos desde maio do mesmo ano.