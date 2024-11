Reprodução: Instagram Mônica Martelli participou do "Lady Night", de Tatá Werneck

Mônica Martelli participou do Lady Night na última quinta-feira (21) e, com Tatá Werneck , elas relembraram da amizade com Paulo Gustavo , que morreu em 2021 em decorrência do Covid-19.



"Não tem como a gente não celebrar a passagem absoluta do Paulo em nossas vidas", iniciou a apresentadora ao falar que as duas se aproximaram durante o momento em que perderam o amigo.

"Dessa estrela, né? Desse cometa que veio à vida, acho que espíritos como Paulo passam rápido por essa vida mesmo, porque é muito iluminado. Onde o Paulo Gustavo passou, quem ele tocava a mão, ele elevou", acrescentou Martelli. "Ele me admirava tanto que comecei a acreditar que era aquilo mesmo. Sabe quando uma pessoa coloca sua autoestima no céu?", expressou ela.

Tatá, então, se recordou de como conheceu o humorista. "Ele me ligou, conseguiu meu telefone naquela época em que a gente atendia telefone ainda e ele falou: 'Tata, Paulo Gustavo, eu quero ser seu amigo' e a gente ficou amigo assim", contou.

"É isso, Paulo Gustavo era amigo de quem ele admirava. Por isso que potencializava todo mundo", reconheceu Monica. "Era um gênio, era aquele homem talentosíssimo, inteligentíssimo, então, ele querer ser seu amigo era um presente", se emocionou a atriz.

"O Paulo Gustavo me fez atualizar a minha identidade, eu entender quem sou eu hoje. [Ajudou] a gente a se enxergar e isso é de uma grandiosidade que não tem tamanho", concluiu Martelli. O ator e a comediante contracenaram juntos nos longas Os Homens São de Marte... E é pra Lá Que Eu Vou! e Minha Vida em Marte .