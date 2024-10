Reprodução Thales Bretas dedica homenagem emocionante a Paulo Gustavo: 'Ele me deu muito amor'

O médico Thales Bretas dedicou uma homenagem emocionante para Paulo Gustavo, com que foi casado até 2021, ano da morte do humorista. O ator completaria 46 anos nesta quarta-feira (30), que, além da data de aniversário, agora também representa o Dia do Humor no Brasil.

Através do Instagram, Thales compartilhou um álbum de fotos que ilustra diversos momentos de Paulo Gustavo como personagens icônicos. Há 5 anos, o casal se tornava pai de dois meninos, Gael e Romeu, gerados por duas barrigas de aluguel nos Estados Unidos.

"Hoje é o Dia do Humor no Brasil porque foi o dia que nasceu um grande gênio nessa arte, que eu tive a sorte de ter ao meu lado por 8 anos! PG interpretou personagens geniais, amados por muita gente! Mas casa era a persona que mais amamos: o marido sensível, o pai amoroso (e às vezes histriônico como Dona Hermínia), o crítico social, o palhaço que ria de si mesmo e fazia sua caricatura de todo mundo com quem convivia", iniciou.

Na sequência, Thales abordou o luto pela morte do comediante. "Me deu muito amor, nossos filhos que tanto quisemos e muitos dias de sonhos realizados! Me ensinou a ver a vida por uma ótica menos séria, mais alegre e leve! Me deu também meus dias mais difíceis na vida, de muito crescimento e dor. Muito obrigado por ter vindo ao mundo em 1978 e, em pouco tempo, feito tão bem para tanta gente, especialmente para mim! Amor e saudade eternas… gratidão, sempre!", completou.

Nos comentários, amigos de profissão de Paulo Gustavo também prestaram homenagens. "Ele faz uma falta danada", escreveu a atriz Cacau Potássio. "Muito amor", escreveu a apresentadora Angélica.