A atriz Giovana Antonelli , de 48 anos, decidiu entrar na Justiça após ter sua imagem usada por uma ferramente de Inteligência Artificial (IA) de forma indevida para a venda de produtos cosméticos .



O que chocou foi o valor da ação movida por Giovana. De acordo com as informações da jornalista Fábia Oliveira, a artista pede à Justiça uma indenização no valor R$ 100 mil, alegando danos materiais e morais contra cinco pessoas. De acordo com a atriz, seu nome e imagem foram usadas de forma irregular por uma IA em um comercial fraudulento.

Os suspeitos estariam usando a imagem de Giovana para conseguir atrelar credibilidade ao produto. Entretanto, a atriz afirma que não autorizou tal utilização de sua imagem, uma vez que são cosméticos que, supostamente, possuem resultados "milagrosos".

Giovana diz à Justiça que nunca fez o uso de tais medicamentos e que não pode recomendá-los. Os advogados da atriz dizem que os suspeitos utilizaram a imagem dela para induzir os consumidores ao erro.

A atriz já processou anteriormente, em 2023, três pessoas que usaram seu rosto e sua voz para a venda de medicamentos.