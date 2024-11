Reprodução Record TV Babi Muniz em "A Fazenda 16"

O embate entre Babi e Sacha Bali chegou ao fim em "A Fazenda 16". Após acusar o ator de ser um agressor, a peoa foi eliminada do reality rural com 13,74% dos votos na última quinta-feira (21). Ela alcançou a menor porcentagem de favoritismo do público na roça que disputava contra Sacha e Albert Bressan.







"Quero dizer muito obrigada por ter topado esse desafio que não é para qualquer um", declarou Adriane Galisteu, apresentadora da atração, quando anunciou que Babi tinha sido eliminada da competição.





Muniz afirmou estar grata e ponderou que foi um "desafio" ir para o confinamento e ficar longe do filho. "Deixar o Pedro [filho dela] foi o maior desafio. Gratidão", respondeu ela, logo após o resultado da berlinda tripla que ocorreu no programa da Record TV.





Como a ex-panicat parou na roça?

Rival de Luana, que era fazendeira antes de Gui Vieira ganhar o chapéu, Babi foi a primeira indicada na formação de roça da última terça-feira (19). Ela perdeu a Prova do Fazendeiro e acabou enfrentando Sacha Bali e Albert Bressan.





"Mulher de verdade é a que reconhece seus erros e aprende com ele. Ela nunca sequer admitiu que estava errada. Pelo contrário, reproduziu discursos ou o seu próprio sem saber a veracidade desses discursos. Ela é extremamente inconsequente", disse Luana ao indicar Babi.