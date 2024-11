Reprodução: Instagram Gaby Amarantos

Gaby Amarantos deu o que falar após publicar um vídeo de sua rotina intensa de exercícios na última quinta-feira (21). "Então é isso, minha gente. Vamo malhar até o furico ficar suado", escreveu a cantora.



No vídeo, ela aparece com um conjunto laranja treinando com um personal, "Tá sumida, deve tá mal. Eu benzinha no meu projeto fitness", colocou ela na legenda do conteúdo. Nos comentários, os seguidores a enalteceram.

"E sem choro! Parabéns pelos treinos e pela dedicação nos últimos meses", aclamou o professor da academia. "No começo da semana é foco, no final eu me acabo no açaí com farinha. Faço pirão", brincou um internauta.

"Maravilhosa", enalteceu uma segunda. "Tá uma gata", acrescentou um terceiro. "Tô sentindo que a Gaby Amarantos está na melhor fase dela", avaliou um quarto. Recentemente, a musa contou que perdeu 25 kg .