Grazi Massafera esclarece rumores de término com Marlon Teixeira

Grazi Massafera usou as redes sociais nesta quinta-feira (4) para esclarecer os rumores do término com Marlon Teixeira.

Nos Stories do Instagram, a artista negou que tenha se envolvido com o modelo. Os boatos do romance começaram após os dois serem vistos juntos em viagens pelo Brasil.





"Mal cheguei de uma mini folga por conta das festas de fim de ano e vi uma notícia sobre um fim de um namoro meu (que não tive). Estão atrasados ou só falta de notícias como essa mesmo?", começou ela.

Na sequência, Grazi explicou a relação com Marlon. "Envolvendo Marlon, pessoa linda que virou amigo, mas não nos vemos há meses, só vejo cidade cenográfica há um bom tempo", afirmou.

Massafera completou dizendo que está de volta às gravações e sem tempo para romance.

"2024 minha gente! Bora parar de criar namorados pra quem não tem namorado, de consumir notícia fake (e velha rs). Aproveitem que virou o ano, deixa o povo beijar e ser feliz - mas sem invenções", concluiu ela.

