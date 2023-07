Reprodução/Instagram Grazi Massafera como 'Dona Beja'

Fazendo valer a velha máxima "onde há fumaça, há fogo", a HBO Max anunciou na tarde desta quinta-feira (13) a presença de Grazi Massafera no elenco do remake de "Dona Beja" (sem o "i" mesmo), sucesso na década de 1980. O projeto será executado pela produtora Floresta e contará com 40 capítulos de 40 minutos cada.

Na versão compacta do folhetim, Grazi, que deixou a Globo em novembro de 2021, após dezesseis anos de contrato fixo, interpretará Ana Jacinta, que, logo após ser execrada por ter perdido a virgindade em decorrência de um sequestro, transforma-se em Dona Beja, a maior cortesã de todas. Caberá à atriz assumir o bastão de Maitê Proença.





Reprodução/Instagram Grazi Massafera

Escrita por Daniel Berlinsky, António Barreira e com a colaboração de Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti, Clara Anastácia e Ceci Alves, a produção é uma releitura da obra original criada por Wilson Aguiar Filho e exibida na extinta Rede Manchete, do Grupo Bloch.

Por fim, mas não menos importante, a eleita de Marlon Teixeira (sim, Grazi Massafera e o supermodelo foram vistos juntos na Península de Maraú, na Bahia) apareceu devidamente caracterizada para a trama, por meio do Instagram Stories, na segunda-feira, 10 de julho, e causou frisson na rede social.