Reprodução/Instagram Gaby Amarantos

Gaby Amarantos , de 46 anos, encantou os seguidores nesta segunda-feira (18) ao compartilhar um momento de conexão com a natureza e reflexões sobre liberdade e autoaceitação. Em um clique de topless, a cantora posou com a parte de baixo do biquíni em tom verde, em harmonia com o ambiente natural, cobrindo os seios com as mãos.

"Vivendo a liberdade de estar feliz comigo e experimentar o que antes eu não tinha coragem. Fazer tudo o que desejo e investir em mim mais e mais. Que sorte eu tenho de ser da floresta, que bênção é poder sorrir abraçada pelo rio, que luxo poder sentir o dourado do sol na pele e viver com o vento a secar os cabelos na certeza de que o universo (que é manifestação do amor de Deus) me presenteia com o extraordinário!", escreveu Gaby na legenda.





A cantora, que recentemente passou por um processo de emagrecimento, revelou ter perdido 25 quilos, celebrando uma nova etapa em sua vida. Defensora da autoaceitação, Gaby falou abertamente sobre os motivos que a levaram a buscar a mudança e prometeu compartilhar detalhes com os fãs.

"Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então, pode me elogiar que eu adoro. Sei que existem muitas camadas nessa questão estética e já passei por praticamente todas, por isso, tenho propriedade pra falar que um corpo feliz é aquele que consegue viver essa vida em plenitude, abundância e movimento", declarou.

A cantora finalizou incentivando os seguidores: "Se preparem, que eu vou mostrar pra vocês cada passo desse processo que está mudando a minha vida!"