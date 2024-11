Reprodução / GNT Ivete Sangalo

Ivete Sangalo, de 52 anos, surpreendeu o público durante o show que realizou na última sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. O motivo? Uma revelação sexual em relação aos dias que o marido, o nutricionisa Daniel Cady, não está em casa.





"Às vezes, eu transo comigo mesma, Toninho, meu produtor, está com vergonha das coisas que eu falo. Eu acordo, Daniel viaja, puxo o travesseiro e não encontro nada. Eu falo: 'Espera aí, você está aqui com você. Que oportunidade'.", disse ela no "Folianópolis", micareta que ocorre em Florianópolis. "Sempre sonhei em dormir comigo mesma", acrescentou.





Na mesma ocasião, a baiana viralizou quando parou o show que fazia para repreender o comportamento de um espectador, que fumava cigarro eletrônico. Sangalo ainda pediu ao fã que se desfizesse do dispositivo e jogasse o objeto no lixo.





"Você é lindo, não vou dizer quem é, mas não está combinando com cigarro eletrônico. Na segunda volta você vai me mostrar ele quebrado sendo jogado no lixo, ok?", pediu a ex-apresentadora do "The Masked Singer Brasil", reality musical que agora é apresentado por Eliana.

Confira o momento da bronca:

De cima do trio, Ivete dá bronca em folião com cigarro eletrônico: “joga fora”. pic.twitter.com/xGeImK9JKG — perrenguematogrosso (@perrenguemt) November 16, 2024