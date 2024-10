Reprodução/Instagram Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo abriu o coração sobre o relacionamento de 16 anos com o marido, Daniel Cady , discutindo a diferença de idade entre eles e as percepções que enfrentaram desde o início. Durante participação no videocast do companheiro, a cantora lembrou o começo do romance e como a reação dos outros à diferença de 14 anos entre eles influenciou as inseguranças iniciais.

Aos 53 anos, Ivete é 14 anos mais velha que Daniel, que atualmente tem 39. Ela revelou que a diferença de idade foi um dos motivos para muitos duvidarem do relacionamento. "A gente já se conheceu quebrando uma série de coisas. Eu sou mais velha do que ele. Não sou, né? Isso [Daniel] é um velho" , brincou, destacando que, apesar de jovem, o marido sempre trouxe uma visão madura ao relacionamento.





No podcast, Ivete também comentou que, no começo, chegou a questionar se o relacionamento resistiria às pressões. "Tudo o que envolvia a gente era de um vetor tão negativo que, em alguns momentos, nos perguntávamos: será que esse negócio vai dar certo? Ele estava no último semestre da faculdade, mais novo, e eu, uma mulher mais velha e famosa. Parecia que tudo estava contra a gente" , recordou.

A cantora também refletiu sobre os julgamentos e o impacto dos rótulos externos, ressaltando que a opinião alheia era superficial. "As pessoas diziam que não ia dar certo por um olhar muito superficial. Mas não é porque alguém diz que vai ou não vai dar certo; é a gente quem faz isso", acrescentou.

Juntos desde 2008, Ivete Sangalo e Daniel Cady são pais de três filhos: Marcelo , de 15 anos, e as gêmeas Marina e Helena , de seis anos.