Tiago Ghidotti Ivete Sangalo

Ivete Sangalo, de 52 anos, viralizou nas redes sociais na última sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. O motivo? Uma invertida que a cantora e compositora deu em uma fã que acompanhava a apresentação dela no "Folianópolis", micareta que ocorre em Florianópolis.





Na ocasião, a baiana, inclusive, chegou a parar o show para repreender o comportamento de um espectador, que fumava cigarro eletrônico no momento da "bronca". Sangalo ainda pediu ao fã que se desfizesse do dispositivo e jogasse o objeto no lixo.







"Você é lindo, não vou dizer quem é, mas não está combinando com cigarro eletrônico. Na segunda volta você vai me mostrar ele quebrado sendo jogado no lixo, ok?", pediu a ex-técnica do "The Voice Brasil", reality musical que foi cancelado da Rede Globo.





Depois que o fã acatou o pedido, Ivete não conseguiu esconder a felicidade. "Jogou fora já, te amo. Deus lhe abençoe, gosto assim, tem que obedecer à mamãe", celebrou. "Mães nunca estão erradas. Então, se eu sou mainha, não estou errada", brincou.

Assista o momento:

De cima do trio, Ivete dá bronca em folião com cigarro eletrônico: “joga fora”. pic.twitter.com/xGeImK9JKG — perrenguematogrosso (@perrenguemt) November 16, 2024





Passa bastão para Eliana

À frente das primeiras temporadas do "The Masked Singer Brasil", Ivete Sangalo se despediu do programa de mascarados. Em 2025, a atração será comandada por Eliana, que fará o primeiro trabalho na TV aberta desde que pediu demissão do SBT e foi contratada pela Rede Globo.