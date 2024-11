Reprodução Instagram - 17.11.2024 Tati Minerato com vestido decotado e transparente nas pernas

Tati Minerato, de 36 anos, surpreendeu os fãs na madrugada deste domingo (17), quando usou as redes sociais para compartilhar o modelito que escolheu para curtir a noite de shows em um cruzeiro, em Santos. Trata-se de um vestido super decotado que tem detalhes transparentes nas pernas.





A passista brasileira está no "Navio do Zezé", organizado pelo sertanejo. A embarcação saiu de Santos, vai passar por Angra dos Reis e também por Búzios, no Rio de Janeiro. Wanessa Camargo, Victor e Leo, Paula Fernandes, Bruno e Marrone, e César Menotti e Fabiano são algumas das atrações.





A modelo aproveitou para curtir o cruzeiro na companhia da matriarca, Regina. É a mãe também atua como assessora da famosa, que, além do Carnaval, se tornou famosa após participar do reality de casais da Record TV, o tradicional "Power Couple", em julho de 2018.





Dois meses após a vitória, o casal optou pela separação em meio a rumores de uma crise no relacionamento. O prêmio vencido por eles, na época, era de quase R$ 300 mil. Eles venceram a competição com 60% dos votos e caíram nas graças do público.