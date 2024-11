Reprodução/Instagram Tati Minerato





Tati Minerato não passou despercebida pelos seguidores nas redes sociais. É que a modelo posou para fotos exibindo as curvas de seu corpo escultural. Para as imagens, ela apostou em um look vermelho e abusou da transparência e do decote.

"Feijoada na minha amada @gresestacio 🦁❤️", avisou ela na legenda.

Os cliques ganharam uma enxurrada de elogios. "Minha inspiração de corpo é o teu! Você me inspira ❤️❤️🔥🔥🔥", disse uma delas. "Amor da minha vidaaaaaa", declatou um outro. "Perfeita ❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍👏🙌🙌🙌🙌👏🙌", publicou uma terceira.

Confira as fotos:

Reprodução/Instagarm Tati Minerato