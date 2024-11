Reprodução Instagram/ @gabrielccorreia Luana Cavalcante

Luana Cavalcante, de 25 anos, não conseguiu romper o jejum de 56 anos que o Brasil enfrenta no Miss Universo. Na edição do último sábado (16), a brasileira ficou de fora no primeiro corte, não entrou para o top 30 e foi eliminada na etapa inicial do concurso.





Saiba quem venceu

Reprodução Instagram Victoria Kjaer





A 73ª ganhadora foi a dinamarquesa Victoria Kjaer. Esta é a primeira vez que o país conseguiu arrematar o título. O evento ocorreu na Arena CDMX, na capital do México.





Conheça Luana

Luana Cavalcante chamou atenção logo nas fases preliminares da competição. Isso porque ela se consagrou como a primeira mãe brasileira a se inscrever no Miss Universo. Antes de 2022, o regulamento proibia que mulheres casadas, divorciadas, ou que eram mães, participassem.





Quando foi a última vez que o Brasil ganhou?

Luana era apontada como a candidata que quebraria o jejum de 56 anos que o Brasil enfrenta no Miss Universo. A última vez que o país levou o título foi em 1968. À época, a vencedora foi a baiana Martha Vasconcellos.