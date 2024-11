Reprodução/Instagram Preta Gil atualiza estado de saúde





Preta Gil, de 50 anos, gravou um vídeo neste domingo (17) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após passar por duas internações. A cantora contou que agora está se recuperando em sua casa, no Rio de Janeiro. A artista lida com os efeitos da quimioterapia e da infecção renal que enfrentou recentemente.





"Depois de ter passado por uma internação dupla, eu tive uma pielonefrite, já expliquei aqui pra vocês", iniciou a cantora, citando a inflamação no rim. "Tinha um duplo J que foi entupido por pedrinhas, cálculos renais... Então, eu tive que trocar esse duplo J, troquei, fiquei no hospital, recebi alta e fui pra casa".

A internação da cantora se deu menos de 24 horas depois de receber alta hospitalar após ter passado por uma cirurgia. "Cheguei em casa, senti dor, voltei para o hospital e fiquei mais quatro dias, ao todo, foram oito dias de internação, e esse problema foi resolvido, eu agora tenho um duplo J novo", explicou.

"Estou me cuidando, estou tomando antibiótico ainda e volto agora a uma vida perto da normalidade, ainda com as sequelas da quimioterapia, da semana retrasada e também dessa infecção que eu tive no rim, mas estou bem", afirmou a artista.

Por fim, Preta informou que continuará em casa pelos próximos dias. "Estou me cuidando, estou no Rio, estou na minha casa, vou ficar aqui nos próximos dias e dia 26 eu faço novos exames pra gente fazer uma reavaliação de como está, como foi que o meu corpo respondeu à quimioterapia e quais são os próximos passos no tratamento. Obviamente, assim que eu souber quais serão os próximos passos, eu vou vir aqui contar para vocês, como sempre fiz".