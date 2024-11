Reprodução/Instagram Tonico Pereira





O ator da Globo Tonico Pereira, de 76 anos, segue internado no Copa D'or, no Rio de Janeiro, desde o último dia 11. O veterano enfrenta um quadro de pneumonia, de acordo com informações divulgadas pela mulher, Marina Salomon.





Neste domingo (17), a esposa do ator atualizou o estado de saúde do marido. Em conversa com o gshow, ela tranquilizou os fãs e garantiu que o artista está bem.

"Ele está bem, terminando o tratamento do antibiótico, que está sendo aplicado via venosa. Por isso, ele tem que ficar no hospital até terminar o ciclo do remédio. Mas ele está tranquilo, respirando bem. Trata-se de um período de observação. Não está acontecendo nada de grave", disse Marina.

Segundo ela, o ator segue no hospital para completar o ciclo do antibiótico. "O quadro geral dele está bem legal. O Tonico está até caminhando pelo quarto. A saturação do oxigênio dele está excelente. Os exames estão ótimos. Agora, é esperar ele terminar o ciclo do antibiótico, que ele só pode tomar aqui no hospital, e voltar para casa", contou a esposa dele ao gshow.

Na trama das 19h da Globo, "Volta por Cima", Tonico Pereira interpreta o pai de Chico, personagem de Amaury Lorenzo. Com uma extensa carreira na televisão, o ator é lembrado por trabalhos marcantes em produções como "A Grande Família", "Sítio do Picapau Amarelo", "A Regra do Jogo" e "Gabriela".