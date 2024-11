Reprodução/Instagram Brunna Gonçalves se emociona ao conversar com bebê





Brunna Gonçalves, de 32 anos, emocionou os seguidores neste domingo (17) ao mostrar como a barriga já começou a aparecer e ao contar que tem conversado com o bebê que está a caminho.





"Eu sempre choro quando converso com ele ou com ela", disse a influenciadora, que ainda não sabe o sexo do bebê. Brunna e Ludmilla anunciaram que estão à espera do primeiro filho no último sábado (9).

Na legenda do vídeo, a esposa da cantora se derreteu: "Eu sempre me emociono quando temos esses momentinhos, fico muito feliz e grata a Deus por termos conseguido!".

"Foi tudo tão planejadinho... Nós já o(a) amávamos tanto antes mesmo dele(a) estar na barriga", declarou Brunna.

Anúncio da gravidez

Ludmilla e Brunna Gonçalves serão mamães! A influenciadora e a cantora anunciaram que estão à espera do primeiro filho no último sábado (9), durante um show em São Paulo. "Agora somos 3", escreveu ela na legenda.

No registro, a artista aparece pintando um quadro ao mesmo tempo em que Brunna é vista dançando ao ar livre. Ao final do conteúdo, a pintura realizada pela musicista se torna uma obra de arte do futuro bebê das duas.

Veja o anúncio divulgado pelo casal: