Reprodução Instagram Preta Gil

Preta Gil, de 50 anos, usou as redes sociais no último domingo (10) para anunciar aos seguidores que estava de volta à casa. A cantora e compositora recebeu alta hospitalar após passar por uma nova cirurgia prevista no tratamento dela contra câncer.





O procedimento cirúrgico feito na artista foi realizado para trocar um cateter que estava repleto de cálculos renais. "Em casa, graças a Deus", celebrou ela, por meio do Instagram. A alta de Preta, contudo, estava prevista somente para esta segunda-feira (11).





Quando anunciou a internação, na última semana, a apresentadora do "TVZ Multishow" tinha confirmado aos fãs que ficaria no hospital até hoje. "Eu fico aqui até segunda-feira [11]", havia explicado.





Durante o período em que esteve internada, Preta precisou parar com as quimioterapias. A artista frisou que isso não atrapalhará o andamento do tratamento. "Estou bem sentindo bem, estou sem dor, graças a Deus. A gente teve que interromper a quimioterapia porque não teria como continuar, o que não fará nenhuma diferença no tratamento", detalhou.