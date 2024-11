Reprodução Instagram - 4.11.2024 Lexa e Ricardo Vianna





A cantora Lexa, de 29 anos, rebateu neste domingo (17) um comentário de uma internauta afirmando que a artista havia traído o ex-marido, o cantor MC Guimê, com o atual noivo, o ator Ricardo Vianna.



A acusação foi feita em uma publicação no Instagram, que compartilhou um momento da cantora no "Sabadou com Virginia" (SBT). Na ocasião, a apresentadora revelou ter transado com Zé Felipe no primeiro encontro, e Lexa contou ter feito o mesmo.

Nos comentários do post, um perfil escreveu: "Lexa, você traiu, é diferente. Você ainda tava namorando, gata".

Lexa, então, rebateu: "Oi? Se eu me separei em setembro e conheci meu atual em outubro… Acho que você poderia apagar seu comentário, né? Deixe o passado no passado."

🚨VEJA: Lexa responde internauta que disse que ela teria traído MC Guimê: “Eu me separarei em setembro e conheci meu atual em outubro.” pic.twitter.com/Q1Sle5sBSx — CHOQUEI (@choquei) November 17, 2024





"Tô bem e feliz… E o melhor, vivendo sem palpitar errado na vida dos outros", completou a cantora.

Atualmente, Lexa está noiva de Ricardo Vianna. A cantora e o ator estão à espera da primeira filha, que chamará Sofia.

Anúncio da gravidez

"Estou grávida! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior bênção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais," declarou a cantora. "Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a), mamãe pediu muito para Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva a Deus pela sua vida!"

Em meio aos elogios, Ricardo comentou: "Amo tanto vocês." Ele já é pai de Cecília, de 9 anos, fruto de um relacionamento anterior.