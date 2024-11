Reprodução: Instagram Viih Tube é mãe de Ravi e Lua





A influenciadora Viih Tube, de 24 anos, contou neste sábado (16) que ela e seu filho, Ravi, receberam alta do hospital e já estão em casa. Após ficar internada na UTI, a ex-BBB agradeceu as orações e mensagens positivas que recebeu nesse período. Ela estava internada desde o nascimento do filho, na última segunda-feira (11).

"Estamos indo pra casa. Obrigada, meu Deus! Obrigada à equipe médica que eu sei que foi você que preparou pra mim desde o início, cuidando das mãos de cada um sobre mim. Eu sentia você em todos os momentos, Deus, eu sabia que não estava desamparada", escreveu Viih.





A youtuber tinha sido internada para passar por uma transfusão de sangue após o parto do segundo filho. "Foram muitas coisas que aconteceram. Assim que eu me sentir bem, venho aqui falar com vocês! Mas, de início, queria agradecer a cada oração, cada mensagem positiva. E já já venho também agradecer meus médicos, enfermeiro, pediatra, doula, Fisio, todos!", completou.

O bebê é fruto do casamento de Viih Tube com o ex-BBB Eliezer, que também compartilhou uma foto segurando o filho: "Estamos em casa", disse ele. O casal também é pai de Lua Di Felice, de 1 ano e 7 meses.