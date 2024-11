Reprodução/Instagram Poliana Rocha e Zé Felipe





Poliana Rocha, de 48 anos, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e confessou aos seguidores o arrependimento de ter tido somente um filho. A mãe de Zé Felipe e esposa do cantor Leonardo explicou que, naquela época, não tinha "condições psicológicas" para gerar outra criança.





"Sim, me arrependo muito. Na época, não tinha condições psicológicas pra ter outro filho", afirmou. "Deus sabe de todas as coisas", completou em resposta a um seguidor.

Poliana e Leonardo estão juntos desde o início dos anos 1990. Na época, Leonardo já tinha outros três filhos: Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz e Monyque Isabella.

Após o nascimento de Zé Felipe, de 26 anos, o sertanejo teve outros dois filhos: o cantor Matheus Vargas, 25 anos, do relacionamento com a modelo e ex-Banana Split Liz Vargas, e o ator João Guilherme, 22 anos, com a empresária Naira Ávila.

Traições

Vale lembrar que a influenciadora já falou abertamente sobre as traições do marido. No podcast de Monique Curl, ela relembrou da época em que Leonardo a traía.

"Tal situação que vivi, perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou", argumentou.

"Muita gente me pede conselhos sobre isso, é difícil a gente falar na situação do outro, mas eu falaria: 'perdoa, não traz isso para você. Se quer investir nessa relação, se tem amor, então faz isso para o seu bem, para construir uma família'. Porque eu, graças a Deus, consegui, depois de tantas coisas que passei, ter uma família linda. Hoje olho para eles e agradeço muito", completou.