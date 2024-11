Reprodução/Instagram Fernanda Lacerda, a Mendigata





Fernanda Lacerda, de 36 anos, que ficou conhecida pelo papel de Mendigata do programa "Pânico", impressionou os seguidores ao aparecer nas redes sociais com o abdômen trincado um ano após o nascimento do primeiro filho, Gabriel.





A musa fitness, que tem seguido uma rotina intensa de atividades físicas, confessou que ainda não está satisfeita com o seu corpo.

"Um ano pós-parto. Um ano amamentando, com o metabolismo totalmente desfavorável. Ainda não estou do jeito que gostaria, mas muito feliz em ver a minha evolução", afirmou ao publicar a foto nos stories do Instagram.

Bem-humorada, a influenciadora brincou ao contar o seu objetivo. "Meta é treinar até virar ponto de referência: 'Ah, é do lado daquela gostosa ali' (risos). Aos poucos, estamos alcançando nosso objetivo."

Reprodução/Instagram Fernanda Lacerda, a Mendigata