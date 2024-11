Reprodução: Instagram Viih Tube é mãe de Ravi e Lua

Viih Tube foi internada na UTI após 3 dias do nascimento de Ravi, seu segundo filho com Eliezer . Segundo informações do Portal Leo Dias, ela precisou ir ao médico para realizar uma transfusão de sangue depois de uma intercorrência pós-parto.

A assessoria da artista confirmou com o veículo que tanto ela quanto o bebê passam bem. Na última terça-feira (12), a ex-BBB utilizou as redes sociais para especificar os momentos antes da chegada do filho.

"Foram 19 horas de trabalho de parto ativo. Eu dilatei os 10 cm. Quando entrei na fase do expulsivo, virou uma cesária de emegência", explicou. Na última quarta-feira (13), a influencer digital mostrou o rostinho de Ravi pela primeira vez.



"Oi, gente, eu sou o Ravi Di Felice", escreveu ela na legenda da publicação. No vídeo, o recém-nascido aparece dormindo e com os dedinhos na boca. Ele é irmão de Lua, primeira filha do casal.