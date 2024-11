Divulgação/Roger Cipó Sandra de Sá e Leci Brandão





O Festival IMuNe, que teve início na última quarta-feira (13), contou com uma série de palestras e shows de grandes nomes da música brasileira. A 6ª edição do evento acontece em Belo Horizonte entre os dias 13 e 16 de novembro.

Realizado com o objetivo de colocar em evidência a música preta, indígena, periférica e LGBTQIAPN+, o IMuNe ocupou o Museu da Moda (MuMo) com palestras e debates sobre o universo musical, além de ter levado nomes da novíssima geração ao AfroGalpão em sua primeira noite de shows.

A noite do dia 14 foi dedicada aos showcases da Semana de Música (SeMPre), iniciativa paralela ao festival, que contou com apresentações de Flip, Augusta Barna, Caetana, Realleza, Muse Maya, Mascucetas, DJ Roxie e DJ Scar.

O grande destaque até o momento foi a sexta-feira (15), quando Sandra Sá, Leci Brandão, Bia Nogueira, MC Xenon, SD9 e outros nomes se reuniram no palco do BeFly Hall. A noite foi marcada pelo encontro de gerações, reforçando a importância de se respeitar os grandes ícones, mas de também abrir caminho para os novos talentos. Um dos pontos altos da noite foi a apresentação de Sandra Sá, que também levou ao palco a cantora e compositora Sued Nunes, nome expoente da cena musical independente que estourou nas redes sociais com sua canção “Povoada”. O encontro da rainha brasileira do soul com a jovem cantora de Cachoeira (BA) arrepiou o público presente. O rapper Dexter foi outra participação que agitou quem curtia a noite.

A sambista Leci Brandão, homenageada da edição, também emocionou o público com sua coletânea de hits que atravessam gerações de sambistas e amantes do estilo. “Zé do Caroço”, “Sonho Meu” e outros sucessos fizeram parte do repertório da cantora que recentemente celebrou seus 80 anos de vida.

O festival ainda não acabou. Neste sábado, 16, o IMuNe volta ao AfroGalpão com shows da jovem rapper MacJulia, Diniboy, Cleopatra e Raphael Salles, entre outras atrações. A noite tem início às 20h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla a preços populares.

Mais sobre o IMuNe

Esta é a sexta edição do Festival IMuNe, iniciativa criada para evidenciar talentos da música preta, indígena, periférica e LGBTQIAPN+ do Brasil. Em 2024, o festival traz como tema “Solidariedade na Música como estratégia para adiar o fim do mundo”, apresentando palestras e debates dentro da sua conferência intitulada SeMPre.

Além dos shows e atividades formativas, o festival realizou, no dia 8 de novembro, uma noite especial na AwtiCity, espaço do metaverso que reúne públicos de várias idades amantes dos games. A noite contou com shows de Bia Nogueira, MacJulia e Cleopatra e reuniu centenas de jogadores.

O IMuNe foi o primeiro festival de música preta realizado no metaverso, com sua primeira edição em 2022. A edição de 2024 comprovou o sucesso da iniciativa, com público diverso e engajado nas pautas e nas atrações musicais apresentadas.

Para saber mais sobre o evento, acompanhe o @coletivoimune nas redes sociais.