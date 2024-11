Reproduçao TV Globo Carolina Dieckmann e Cássia Kis

Carolina Dieckmann, de 46 anos, encerrou o contrato de exclusividade com a Rede Globo e agora assina com a emissora por obra certa. Na última sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, a atriz usou as redes sociais para contar aos fãs do novo trabalho.







Ela está confirmada no remake de "Vale Tudo", reescrito por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Caberá a ela defender Leila, papel assumido por Cassia Kis na trama original. A personagem foi responsável por matar Odete Roitman (Beatriz Segall) em 1988.





Agora, a vilã será reencarnada por Debora Bloch. Outros atores também já foram confirmados para o remake. É o caso de Humberto Carrão, Paolla Oliveira, Tais Araujo, Bella Campos, Cauã Reymon, Karine Teles, Belize Pombal, Alice Wegmann e Alexandre Nero.





Quando estreia?

A nova versão de "Vale Tudo" tem estreia prevista para março de 2025, em comemoração aos 60 anos da Rede Globo. O folhetim ocupará a faixa do horário nobre no lugar de "Mania de Você", narrativa das nove que está no ar e é escrita por João Emanuel Carneiro.