Reprodução Instagram/ YouTube Tom Brittney rasgou traje de Superman

Tom Brittney, de 34 anos, fez testes para interpretar o icônico heroi Superman no próximo filme de James Gunn, mas acabou sendo descartado para o papel. O ator ainda entregou que "rasgou" o traje do homem de aço durante o teste que fez para o personagem.





O artista explicou o episódio inusitado durante entrevista ao podcast Hellish e ainda brincou sobre o tempo que levou para se vestir com as vestes do galã, famoso nas HQs e nas telinhas.





"Levou cerca de meia hora para eu entrar nele, para ser costurado nele. E sim, acho que posso ter rasgado o traje acidentalmente", ironizou ele, que participou de obras como "Estrelas de Cinema Nunca Morrem", "The Five", "Invasion" e "Spark".





Quem ficou com o papel?

Embora tenha 'rasgado' o figurino do heroi, Tom não foi escalado para o papel, que foi arrematado por David Corenswet. A nova saga do Homem de Aço tem estreia prevista para 11 de julho de 2025. Par amoroso do protagonista, Lois Lane fica a cargo de Rachel Brosnahan. Nicholas Hoult assume o vilão Lex Luthor.