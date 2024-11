Reprodução/Instagram Nova namorada do ex de Gaby Amarantos

Após uma década de casamento com o fotógrafo inglês Gareth Jones , a cantora e atriz Gaby Amarantos está oficialmente solteira e aproveitando uma nova fase em sua vida.

Discretos sobre o relacionamento, Gaby e Gareth mantiveram a união longe dos holofotes ao longo dos anos, mas recentemente o término veio a público, e Gareth já assumiu um novo relacionamento com a modelo Rayssa Cardoso .





Aos 32 anos, Rayssa é modelo, atriz e formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará, mesma instituição em que Gaby estudou. Comprometida com causas ambientais e indígenas, ela também atua em campanhas para marcas de moda locais e, em breve, participará da série "Toda Mulher Tem", do GNT.

Ela e Gareth foram vistos juntos em diversas ocasiões e parecem estar vivendo uma relação próxima, com registros de viagens e ensaios fotográficos feitos pelo próprio Gareth. Curiosamente, Gaby aparenta apoiar a relação entre o ex-marido e a modelo.

Nas redes sociais, ela já curtiu algumas fotos de Rayssa e, segundo fontes, todos ainda se seguem no Instagram, indicando uma convivência harmoniosa e sem ressentimentos entre as partes.