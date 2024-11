Reprodução Instagram Gizelly Bicalho

A previsão de Yuri Bonotto, ex-bombeiro de Eliana, realmente se concretizou: Gizelly Bicalho foi eliminada de "A Fazenda 16". Na última quinta-feira (14), a apresentadora Adriane Galisteu revelou aos peões o resultado da roça tripla que tinha a ex-BBB como adversária de Flora e Vanessa.







Ao saber que foi eliminada da competição, Bicalho continuou criticando a postura de Sacha Bali, com quem travou vários embates ao decorrer do confinamento no realitu rural da Record TV. A advogada, inclusive, foi indicada à roça pelo ator na última terça-feira (12).





"Eu não estava aguentando mais. Eu tive um namorado que era exatamente como o Sacha. Eu pirei, pirei mesmo. Aquele homem é o pior homem que eu conheci na minha vida", reagiu Gizelly, que nesta semana passou por um episódio de descontrole durante a competição.





Quem é Gizelly?

Advogada e influenciadora, Gizelly Bicalho ganhou fama após integrar o elenco do "Big Brother Brasil 2020", temporada vencida pela doutora Thelma Assis. Na casa mais vigiada do Brasil, ela protagonizou memes e também teve uma passagem regada a conflitos e desavenças com outros participantes.