Os fãs brasileiros de Linkin Park poderão ver a famosa banda no Brasil a partir desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. Os músicos retornam ao país após sete anos, com dois shows no Allianz Parque, em São Paulo.





A primeira apresentação dos musicistas será hoje, enquanto a segunda ocorre já neste próximo sábado (16). Dessa vez, os espectadores acompanham uma nova configuração da banda, que tem Emily Armstrong como substituta de Chester Bennington, que morreu em 2017.





Os ingressos para ambas as apresentações já estão esgotados. A princípio, eles se apresentariam somente em um dia, mas a alta demanda e o esgotamento em poucas horas fez com que os integrantes do grupo abrissem um segundo dia no Allianz.





Quais músicas serão cantadas?

Linkin Park não divulgou uma setlist oficial, porém é provável que eles embalem as apresentações com hits que marcaram gerações, como: "New Divide", "Bleed It Out", "Numb", "The Catalyst", "Fain" e "In The End". Isso porque as canções foram interpretadas por eles nos últimos shows da turnê em outros países. Novas canções de "From Zero", que será lançado nesta sexta-feira (15), também devem compor a setlist.





Lançamento

Durante a estadia no Brasil, o grupo lançará "From Zero", o primeiro disco desde a morte de Chester Bennington em 2017. A última produção da banda foi no mesmo ano da morte do vocalista, quando lançaram "One More Light".





Linkin Park: From Zero World Tour — São Paulo

Onde: Allianz Parque, R. Palestra Itália, 200, São Paulo - SP

Abertura dos portões: 15h

Início do show: 20h30