Viih Tube, de 24, continua internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), conforme informações divulgadas pela assessoria da ex-BBB no Instagram. Na última quarta-feira (14), o companheiro da influencer, o também ex-BBB Eliezer, usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde da esposa, que deu à luz Ravi na segunda-feira (11).





"O quadro de Viih Tube segue clinicamente estável. Ainda na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta", explicou a assessoria da artista.





Já Eliezer tranquilizou os fãs, destacando quem estava acompanhando Viih, quem cuidava de Ravi e em qual momento a influenciar conversaria com os fãs. "Oi, gente, estou passando aqui para tranquilizar vocês. Primeiro para dizer que a Viih precisou realmente de uma transfusão de sangue", iniciou.





"Era mais seguro fazer a transfusão na UTI. Ela continua na UTI, mas ela está estável e bem. Estou aqui com o Ravi, e a Viih está lá com a mãe dela [Viviane Tube]. Estamos em contato. Já, já ela aparece, quando melhorar e se recuperar, para conversar com vocês. Ela está bem, estamos bem", concluiu.