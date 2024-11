Reprodução Sthefany Brito chora ao citar ida de Viih Tube para a UTI após nascimento do filho

A atriz Sthefany Brito se emocionou nesta quinta-feira (14) ao comentar o caso de Viih Tube, que mais cedo foi encaminhada para a UTI dias após o nascimento do filho, Ravi, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

Através dos Stories do Instagram, Sthefany Brito refletiu sobre a gravidade do parto, que muitas vezes não é levado em consideração pela sociedade. "Eu vi que a Viih Tube teve neném e parece que hoje ela foi para a UTI. As pessoas não têm noção do quão sério é o parto. Gente, é muito sério e muito difícil para algumas mulheres", iniciou.

"As pessoas minimizam muito o parto cesárea, como se a pessoa fosse menos mãe por ter tido uma cesárea. Vocês têm noção da recuperação de uma cesárea? Eu passo muito mal na cesárea. Eu tenho muita reação à anestesia e fico muito ruim", relatou a própria experiência.

A atriz, que teve um filho recentemente, apontou estar vivendo a fase do puerpério ainda. "A gente acha que o puerpério passa, mas quando menos espera, tá chorando de novo. Principalmente quando a gente vê uma mãe assim, em situação complicada e com o neném tão bebezinho. A gente se coloca no lugar. Fiquei muito sensibilizada de imaginar ela longe do filho", contou ela.

"As pessoas não têm noção do quão sério é um parto. Quem nunca teve filho acha que é vai lá, tira a criança ou então ‘cospe a criança’ como alguns dizem do parto normal. É muito sério, difícil para algumas mulheres. Minimizam cesárea, como se fosse menos mãe por ter tido por cesárea. Vocês têm noção da recuperação de uma cesárea?", questionou Brito, relatando que sofreu muitas reações da anestesia.

Viih Tube vai para a UTI

Viih Tube foi internada na UTI após 3 dias do nascimento de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. Segundo informações do Portal Leo Dias, ela precisou ir ao médico para realizar uma transfusão de sangue depois de uma intercorrência pós-parto.

A assessoria da artista confirmou com o veículo que tanto ela quanto o bebê passam bem.