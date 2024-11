Reprodução Record TV Gizelly, Flora, Vanessa e Luana estão na roça

"Mais uma roça foi formada em "A Fazenda 16", reality rural da Record TV. Dessa vez, na última terça-feira (12), as peoas Flora Cruz, Gizelly Bicalho, Luana Targino e Vanessa Carvalho caíram na berlinda. Gizelly está automaticamente na roça, enquanto uma das outras três pode se livrar caso ganhe a prova do fazendeiro.





Saiba como foi a formação

Fazendeiro da semana, Sacha Bali fez questão de indicar a rival declarada dele no programa apresentado por Adriane Galisteu e dirigido por Rodrigo Carelli. "Eu não preciso ficar relembrando todas às vezes que a Gizelly inventou mentiras para me acusar, disse que sou machista, tóxico", pontuou o ator no momento que cravou a indicação na ex-BBB.





Ganhadora de um Poder do Fogo, Flor tinha a missão de selecionar três peões para serem votados. Os escolhidos foram: Babi Muniz, Sidney Sampaio e Flora Cruz. Flora recebeu nove votos da sede e ocupou o segundo banquinho.





Na hora de puxar alguém da baia, a segunda indicada resolveu puxar Vanessa. Por fim, no Resta Um, Luana Targino sobrou e ocupou o quarto lugar. Nesta quarta-feira (13), Luana, Vanessa e Flora vão disputar a Prova do Fazendeiro. A vencedora se livra da roça.