Reprodução Instagram - 13.11.2024 Viih Tube amamentando o filho Ravi

Pais de segunda viagem, os ex-BBBs e influenciadores Viih Tube, de 24 anos, e Eliezer, de 34, estão surpresos com o filho recém-nascido, o pequeno Ravi, que nasceu na última segunda-feira (11). No dia do nascimento do filho, eles usaram as redes sociais para compartilhar o processo de amamentação do bebê. "Aula para as enfermeiras".







"Que diferença essa primeira noite da Lua para o Ravi. Por conta da amamentação, que da Lua foi muito difícil", comparou Eliezer. "Eu não estou acreditando. Estou ouvindo ele deglutindo uma vez atrás da outra e da Lua não passei por isso", concordou Viih.





A youtuber ainda relembrou as dificuldades que teve durante os primeiros dias de alimentação da primogênita. "Sofri muito na amamentação e hoje sei que por conta da linguinha, do ombrinho dela [Lua], que estava tortinho e ele [Ravi] não está nada", explicou.





"E ele pegou [a mamada] de primeira?", questionou Eliezer. "De primeira o quê? Estava dando aula para as enfermeiras aqui. 'Ó, gente, é assim que faz, ó. Desde a primeira, deixa que eu ensino'.", brincou Viih. O casal de ex-BBBs oficializou a relação em maio de 2022.

Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer Reprodução: Instagram Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer Reprodução: Instagram Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer Reprodução: Instagram Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer Reprodução: Instagram Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer Reprodução: Instagram Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer Reprodução: Instagram Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer Reprodução: Instagram Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer Reprodução: Instagram