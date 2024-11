Reprodução: Instagram Gaby Amarantos de biquíni metalizado

Gaby Amarantos deu o que falar após publicar um carrossel de fotos aproveitando o dia ensolarado. A cantora, que recentemente perdeu 25 kg , iniciou a segunda-feira (11) com um biquíni metalizado para curtir o momento de descanso.



"Hoje é 11/11, um portal forte se abre e eu estou de braços e coração abertos para receber tudo de mais extraordinário que o universo tiver para me proporcionar. Porque eu sou amor, sou luz e sou uma rainha de ouro", escreveu ela na legenda das fotos em que aparece em uma lancha.

Nos comentários, os seguidores da musicista aclamaram os cliques. "Poxa, Gaby, no meio dia de uma segunda-feira útil, sabe", brincou um internauta. "Sereona", enalteceu um segundo. "Perfeita demais, mamis", acrescentou um terceiro.

No início de novembro, a artista comemorou o emagrecimento após ter secado 25 kg de uma maneira saudável. Sobre o tema, ela ressaltou:" "Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que eu adoro", explicou.

Veja as fotos que ela publicou:

