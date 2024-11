Reprodução/Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes foram vistos pela primeira vez desde a perda do bebê que aguardavam com grande expectativa. O casal apareceu junto em um passeio de bicicleta neste domingo (10), e, embora não tenham falado publicamente sobre o momento delicado, a apresentadora compartilhou um vídeo nas redes sociais com uma música de fundo que pareceu expressar seus sentimentos.

A trilha escolhida pela apresentadora foi "É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo", de Erasmo Carlos , e o trecho especial incluía versos que trazem mensagens de superação: “Eu cheguei de muito longe / E a viagem foi tão longa / E na minha caminhada / Obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou”. A música emocionou os fãs, que interpretaram a escolha como uma forma de Sabrina comunicar sua resiliência diante da situação.





Sabrina foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 5 de novembro, e o boletim médico divulgado confirmou que a gestação, que estava na 11ª semana, não evoluiu. A apresentadora recebeu alta no dia seguinte, 6 de novembro.

Sua filha Zoe , de cinco anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle , passou o fim de semana com Nicolas Prattes. Em um vídeo compartilhado pelo intérprete do Rudá em Mania de Você, a menina apareceu ao lado do padrasto, que parecia triste. Sabrina e Nicolas, que anunciaram a gravidez em outubro, aguardavam o nascimento do primeiro filho juntos.

Após a perda do bebê, Sabrina Sato postou uma foto de Nicolas Prattes ao lado de Zoe, e escolheu a música “Tudo que a fé pode tocar”, de Tiago Iorc.



A música aborda o luto e foi composta pelo músico para falar sobre a morte de um amigo pic.twitter.com/aX4s9eb9ns — Alfinetei (@ALFINETEI) November 11, 2024