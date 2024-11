Reproduçao TV Globo Lilia Cabral como Maristela em "Garota do Momento"

Lilia Cabral, de 67 anos, está de volta às telinhas na pele de Maristela, grande vilã do atual folhetim de época da Globo, "Garota do Momento". Embora esteja há anos na teledramaturgia do canal, a artista vivenciou poucos papéis parecidos com o da nova personagem e falou sobre "desconforto" na hora de interpretá-la.







As declarações foram dadas durante coletiva de imprensa da narrativa escrita por Alessandra Poggi. "É mais um personagem com o qual a gente aprende, porque estou me digladiando com as minhas cenas. Quanto mais tenho o meu desconforto, mais tenho vontade de acertar", explica.





"Dentro desse arquétipo de matriarca, que cuida de uma família e tem muito poder e dinheiro, vai se mostrando também a qualidade dos sentimentos. Esse personagem está ali para administrar isso e para muita gente entender o que vale e o que não vale à pena, as coisas que mudaram e as coisas que não mudaram", detalha ela, que, na ficção, é mãe de Fabio Assunção.





Cabral também fez um balanço da carreira no canal. Feliz com a oportunidade de encarnar uma megera, a atriz ponderou sobre os antigos papéis, que, na maioria das vezes, eram de mulheres boas ou engraçadas, como Griselda em "Fina Estampa" e Aldeíde em "Vale Tudo".





"Desde que entrei na televisão, pensava como posso provar que sei ser ruim ou ser amarga, que não sou só divertida. Até então, tinha feito muitos personagens divertidos. Passou o tempo e todo mundo entendeu que não sou só divertida, posso ser outras coisas também", argumenta.