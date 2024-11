Reprodução Instagram Chay Suede e Laura Neiva com os filhos Maria e José

Visto na pele do vilão Mav i em "Mania de Você", Chay Sued e tem aproveitado os dias de folga das gravações da novela para curtir a chega da terceira filha, a recém-nascida Ana, fruto da relação com Laura Neiva. No último domingo (10), o intérprete usou as redes sociais para compartilhar uma foto da bebê com a mamãe.







Na foto, além de Ana e Laura, a primogênita Maria, de 4 anos, também apareceu. O casal ainda é pai de José, de 3 anos, que ocupa o título de "filho do meio". Suede e Neiva não sabiam o sexo da bebê até o momento do parto, que ocorreu na última sexta-feira (8).

Reprodução Instagram Laura Neiva com as filhas Maria, e a recém-nascida Ana





Isso porque os pais optaram por descobrirem somente quando a criança viesse ao mundo. Durante o lançamento da novela "Mania de Você", na qual é um dos protagonistas, o artista explicou que a decisão partiu da esposa e que ele havia concordado.





"A gente não sabe [o sexo]. Desta vez vamos deixar para a hora do parto. Foi uma ideia da Laurinha e achei o maior barato. A gente já pensou em nome, de menino e de menina. Será surpresinha", contou ele, que recusou interpretar Ayrton Senna na série da Netflix para continuar na Globo.