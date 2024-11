Reprodução Record TV/ PlayPlus Albert e Luana em "A Fazenda 16"

Vencedor da Prova de Fogo, Albert se tornou assunto das redes sociais nesta segunda-feira (11). O motivo? Ter opinado sobre Luana Targino usar biquíni durante o confinamento em "A Fazenda 16". "Inevitável não olhar", disse ele.







"Eu não tenho nada contra. Só que tem alguns espaços da casa. Por exemplo, se eu estou deitado, relaxado, e [você, Luana] passa, é inevitável não olhar. Vamos falar bem claro. É inevitável. Se uma pessoa está de fio dental, chama atenção. Mesmo que você não queira olhar", declarou.





"Mas os meus biquínis não são fio-dental. Eles são biquínis de bronze, que não é fio-dental. O que Fernanda usava, sim, era um fio. E eu tenho uma marca de biquíni, gente. Não sei por que as pessoas tocam tanto nesse assunto. Todo mundo usa biquíni aqui", rebateu Luana.

Assista o momento:

Albert e Luana conversam sobre comentários que o empresário fez sobre as roupas da peoa 🗣️



Albert e Luana conversam sobre comentários que o empresário fez sobre as roupas da peoa 🗣️





Críticas

O discurso do peão sobre Luana usar biquíni foi reprovado tanto por peões do confinamento quanto pelo público que acompanha o programa. O ex-bombeiro de Eliana Yuri Bonotto foi um dos participantes que se mostraram contra a fala de Albert. "A Luana anda toda hora de biquíni na minha frente e eu não fico olhando", garantiu.





"Eu só queria entender o motivo de ela ou as pessoas não poderem usar o que querem, mas sim terem que usar o que as outras pessoas querem. Alguém pode me explicar?", reclamou um internauta no X, antigo Twitter. "Vista seu fio-dental, quem quiser olhar, que olhe", acrescentou uma segunda. "Misericórdia, não acredito que ele disse isso", escreveu ainda uma terceira.