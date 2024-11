Reprodução TV Globo - 10.11.2024 Welder Rodrigues no 'Fantástico'

Conhecido pela atuação em produções da Rede Globo, Welder Rodrigues passou por situações delicadas recentemente. No último domingo (11), durante participação na revista eletrônica "Fantástico", o ator revelou que descobriu uma doença depois de passar por um procedimento cirúrgico no coração.







"Foi uma sequência de sortes. Fui ao médico, realizei uma tomografia e, na sequência, disseram: 'O seu coração entupiu'.", lembrou ele, que procurou auxílio profissional após sentir dores na região do tórax. Durante as consultas hospitalares, o artista também recebeu o diagnóstico de diabete.





"Eu não sabia, e consumia açúcar de forma desesperada. Deixava doces ao lado do meu computador, minha despensa estava cheia. Precisamos pensar sobre que estamos comendo", alertou ele, que recentemente esteve no elenco da nova versão de "Escolinha do Professor Raimundo".





Welder também tranquilizou os fãs e explicou como tem sido o processo de recuperação depois da cirurgia. "Minha recuperação está maravilhosa. É importante tomar medicamentos, obedecer recomendações médicas e fazer a fisioterapia", frisou.





Para controlar o índice glicêmico, ele ainda entregou que promoveu uma mudança de hábitos no dia a dia, diminuindo o consumo de açúcares. "Todo mundo sabe o que faz bem e faz mal. É só parar e pensar o que está comendo. Eu recalculei a minha alimentação. Fiz um acordo: açúcar parou", finalizou.