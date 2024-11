Instagram A jornalista é mãe de Mari Bridi, ex-esposa de Rafael Cardoso

A separação da influenciadora digital Mari Bridi e o ator Rafael Cardoso parece que ganhou mais um capítulo. Quem foi envolvida na história foi a ex-sogra do artista, a jornalista Sônia Bridi , que teria entrado na Justiça contra o ex-genro para proteger a filha e os netos.



Segundo as informações do colunista Gabriel Perline, a separação do casal ainda está envolta de mistérios sobre o porquê o ator é proibido de se aproximar até mesmo dos filhos. O colunista teve acesso aos documentos que detalham episódios de violência e acusação de envolvimento com drogas por parte do ator.

De acordo com os documentos, a jornalista entrou na Justiça contra Rafael no dia 24 de agosto de 2023, com um pedido de medida protetiva de urgência. O documento não detalha quais foram as agressões sofridas por Sônia. Entretanto, nele é possível ver que o caso aconteceu no dia 18 do mesmo mês, às 13h40, sendo apenas detalhado que ela teria enfrentado violência psicológica, violência moral e violência patrimonial. Ela destaca que o caso só ocorreu pelo fato dela ser uma mulher.

No pedido feito por Sônia, é escrito: "A princípio, é importante salientar que a ora Requerente [Sônia Bridi] vem iniciar o presente procedimento cautelar de urgência somente para sua proteção familiar, após sofrer violência doméstica, por uma questão de gênero e por causa do comportamento do Sr. Rafael Cardoso, seu genro".

Sônia pede a aplicação da Lei Maria da Penha. Nele, é dito que a palavra da vítima deve ser base para que a Justiça determine a medida protetiva contra o suposto agressor, afirmando que o ex-genro oferece perigo a ela e à sua família. Um ponto que se destaca na documentação é que os advogados de Sônia afirmam que Rafael Cardoso estaria sob efeito de "álcool/drogas ilícitas".

Decisão

A responsável pelo caso foi a juíza do VII Juizado da Violência Domestica do Rio de Janeiro, Cintia Souto Machado de Andrade. A magistrada concedeu o pedido no dia seguinte, ressaltando que ainda que o ator não tenha agredido fisicamente a jornalista, há a compreensão de que o ciclo de violência contra a mulher sempre começa no campo verbal, escalando para medidas mais drásticas, como o feminicídio.

Com isso, a juíza determinou que o ator está proibido de se aproximar de Sônia, sendo obrigado a manter uma distância mínima de 100 metros. Além disso, ele não pode fazer contato por qualquer meio. Caso as ordens sejam descumpridas, ele poderá ser preso. Segundo a coluna, após a atitude da mãe, Mari Bridi teria entrado na Justiça com um pedido de proteção para si.

Notificação

Rafael Cardoso não foi notificado de primeira, pois a Justiça estava com dificuldades de encontrá-lo presencialmente. No novo pedido feito por Sônia para que a notificação fosse realizada por WhatsApp, ela destacou que o ex-genro morava a 750 metros de sua casa e que isso poderia ser classificado como uma situação de perigo.

Ela ainda detalhou sobre como foi o episódio que a levou acionar a Justiça. Segundo a jornalista, Rafael era usuário de álcool e drogas e teria invadido sua casa, a ofendido, feito ameaças contra a jornalista e o caseiro que trabalha na residência e destruído o seu carro.

"Isso porque, como consta da petição acostada às fls. 10, o autor do fato possui um histórico de violação ao domicílio da Sra. Sônia Bridi, sendo certo que já invadiu a residência da ora PETICIONÁRIA em outra ocasião, quando danificou o carro da família e amedrontou o caseiro do imóvel", relata o documento.

Após o relato, o pedido foi para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que optou por notificar o ator por WhatsApp devido à gravidade do caso. Para a promotoria, a proximidade da moradia do ator o obrigaria a se mudar. Entretanto, ao contatá-lo, descobriu-se que ele já tinha se mudado para Curitiba, no Paraná.