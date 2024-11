Reprodução Instagram - 28.10.2024 Davi, filho de Gabi Brandt, ganha alta

A influenciadora digital Gabi Brandt , de 28 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6) um desabafo nas redes sociais. A influencer explicou que o filho Davi , de 6 anos, fruto do relacionamento com Saulo Pôncio, passou por uma nova cirurgia para corrigir uma deficiência auditiva.



Nas redes, Gabi disse: "Desde muito pequeno, quando o Davi ficava pequeno era otite. Em janeiro de 2023, o médico pediu pra levarmos no otorrino e foi constatado que ele tinha um aumento muito grande do nariz e da adenoide. Ele tinha respiração bucal e roncava bastante à noite. Decidimos fazer uma cirurgia pra remover esses dois. A cirurgia correu superbem e a recuperação foi maravilhosa".

Ela continua: "Em junho deste ano, comecei a reparar que ele estava desatento. Falávamos e ele não nos ouvia, tínhamos que repetir as coisas, ele estava no mundinho dele e percebi que tinha algo errado. Voltamos ao otorrino e descobrimos que ele estava com uma perda significativa de audição nos dois ouvidos devido a uma otite média secretora, que é um acúmulo de secreção no lado de dentro do tímpano. Essa era a má notícia. A boa é que era reversível".

A última cirurgia feita pelo filho foi no final de outubro, mas que outros tratamentos foram realizados antes: "Fizemos tratamento com antibióticos, corticoide e sprays nasais. Não saiu a secreção, por isso tivemos que operar. A adenoide também cresceu, o que não é comum. Decidimos fazer a cirurgia em novembro. Ele drenou a secreção dos dois ouvidos e colocou o que aconhecemos popularmente como carretel, que são dois tubos de ventilação nos ouvidos, além de ter tirado um pedaço da adenoide".

Davi já está se recuperando da cirurgia e, segundo Gabi, ele apresentou melhoras. A influenciadora também é mãe de Henri, de 4 anos de idade, e Beni, de 1 ano.