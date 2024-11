Reprodução Instagram - 4.11.2024 Agnaldo Rayol

O cantor e apresentador televisivo Agnaldo Rayol, de 86 anos, morreu na última segunda-feira (4), conforme comunicado enviado à imprensa. Querido entre a classe artística, que lamentou a morte nas redes sociais, ele será velado nesta terça-feira (5).





A cerimônia fúnebre foi iniciada às 6h e terminará às 14h, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O velório contará com parentes e amigos próximos de Rayol. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Gethsémani, situado no Morumbi, às 16h.

Qual a causa da morte?

O artista sofreu uma queda no apartamento em que morava. Mesmo sendo submetido a socorro médico, não resistiu e morreu. "O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", explica o comunicado enviado pela família.





Carreira

Agnaldo Coniglio Rayol se consolidou no cenário fonográfico como cantor lírico. Dentre as melodias cantadas por ele, destacam-se as composições românticas. O musicista nasceu no Rio de Janeiro em 1938.

Mas muito se engana quem pensa que o artista se restringiu às rádios. Ele também se tornou famoso pela condução de programas televisivos. Na década de 1960, comandou atrações como "Corte Rayol Show" na Record TV

Não quis ser pai depois que perdeu filho recém-nascido

O cantor e apresentador de TV passou por um trauma na juventude e resolveu não ter filhos após a situação. Acontece que, aos 18 anos, ele foi pai de um menino. O bebê, contudo, faleceu com poucos meses de vida. Depois do luto pela perda precoce e inesperada do primogênito, ele não experienciou a paternidade outra vez.