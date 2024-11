Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso e Tiago Leifert

Bruno Gagliasso movimentou as redes sociais ao compartilhar um vídeo na conta dele no X (antigo Twitter), que deixou os internautas intrigados sobre uma possível alfinetada direcionada a Tiago Leifert .

Recentemente, o apresentador comentou em seu canal no YouTube que Gagliasso teria recusado um convite para uma live, aumentando as especulações sobre um suposto desentendimento entre os dois.





No vídeo publicado por Bruno, uma mulher conta como reagiu após um homem bater em seu carro, expressando seu alívio ao "deixar o homem lá" sem se preocupar com as consequências.

A situação provocou risadas e comentários dos seguidores, que interpretaram a história como uma metáfora para a polêmica envolvendo Gagliasso e Leifert. "É isso aí Bruno, não bate palma pra sapatênis não", comentou um internauta.

A tensão entre os dois começou após a cerimônia do Bola de Ouro deste ano, quando Leifert criticou a ausência de Vini Jr., jogador do Real Madrid, na premiação.

O jornalista e ex-apresentador do BBB argumentou que o jogador deveria ter comparecido para mostrar "presença moral", mesmo perdendo para o espanhol Rodri.

A fala gerou controvérsia e levou Gagliasso a reagir no Instagram, afirmando: “Calado é um poeta”. Em resposta, Leifert se defendeu em uma live, criticando Gagliasso ao chamá-lo de "cancelador geral da República".

Ainda afirmou que muitos famosos aproveitam essas polêmicas para se autopromoverem e sugeriu que o ator teria recusado seu convite para esclarecer a situação ao vivo.