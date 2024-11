Reprodução Instagram Agnaldo Rayol

Agnaldo Rayol, de 86 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (4). O cantor e apresentador de TV passou por um trauma na juventude e resolveu não ter filhos após a situação.



Acontece que, aos 18 anos, ele foi pai de um menino. O bebê, contudo, faleceu com poucos meses de vida. Após o luto pela perda precoce e inesperada do primogênito, ele não experienciou a paternidade outra vez.





"Ele [bebê] não conseguiu sobreviver já nos primeiros meses de vida. Nesta época, eu era muito novo, imaturo, tinha apenas 18 anos. Depois superei tudo isso", disse Rayol ao programa "Face a Face", da BandNews, em 2015.





Morte

Agnaldo Rayol, de 86 anos, morreu nesta segunda-feira (04) em São Paulo, conforme informado pela própria família do artista em comunicado enviado à imprensa. Ele faleceu após cair de um apartamento durante a madrugada.





O cantor e apresentador foi levado para o Hospital HSANP, instituição situada na Zona Norte da capital paulista, mas não resistiu. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", explica o comunicado.





A família ainda detalhou que a data e horário da cerimônia fúnebre ainda não foram definidos. "Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve", finaliza.





Da música à apresentação

Agnaldo Coniglio Rayol se consolidou no cenário fonográfico como cantor lírico. Dentre as melodias cantadas por ele, destacam-se as composições românticas. O musicista nasceu no Rio de Janeiro em 1938.





Mas muito se engana quem pensa que o artista se restringiu às rádios. Ele também se tornou famoso pela condução de programas televisivos. Na década de 1960, comandou atrações como "Corte Rayol Show" na Record TV. Casado com Maria Gomes, teve um filho que morreu e, depois disso, não quis experienciar a paternidade outra vez.