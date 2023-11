Reprodução/Instagram Bruna Lombardi usou as rede sociais para refletir sobre roupas usadas no ambiente de trabalho

Bruna Lombardi surgiu no Instagram nessa quarta-feira (15) para propor uma reflexão sobre roupas usadas no ambiente de trabalho. De biquíni e com as pernas à mostra, a atriz de 71 anos expôs sua visão em relação ao tema e escreveu que é preciso que os padrões de vestimentas sejam repensados.

"Acho que temos que repensar estilo de roupas de trabalho, especialmente para os homens. Eu posso fazer uma reunião oficial, home office assim, desse jeito. Mas e para ir a um escritório ou qualquer local de trabalho? Com esse calor, está na hora de normalizar bermuda e camiseta, gente!!! Para todos! Todo mundo vai trabalhar mais feliz", disse.

O desabafo da atriz acontece na semana na qual o Brasil foi dominado por uma grande onda de calor. Em algumas regiões do país, os termômetros já ultrapassaram os 40°C nos últimos dias.

Nos comentários da publicação, Bruna recebeu apoio de vários seguidores e foi ovacionada de elogios. "Linda!! Mulher moderna que pensa para frente!! Por isso que você é tão especial!!", escreveu um usuário. "Concordo plenamente contigo!!!", afirmou outra. "Sempre linda. Concordo, está muito quente", acrescentou uma terceira.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho