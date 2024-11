Reprodução: Instagram Jojo Todynho e Tuca Andrada

Jojo Todynho respondeu aos posicionamentos de Tuca Andrada depois de ter virado alvo de comentários do ator por ter sido desconvidada para participar de um desfile do São Paulo Fashion Week.



Em uma publicação divulgada no último domingo (3), o artista mostrou a resposta da cantora: "Vai tomar dentro da sua olhota até vazar. Tá sem novela pra fazer. Atorzinho de beira de estrada", afirmou a ex-reality.

"Boa noite a todos", escreveu Andrada na legenda da postagem. Quando soube que Todynho não iria mais ao evento de moda, ele disse: "Se eu disser que sinto "gostinho" por isso acontecer, que horas vão começar a espalhar que sou racista e misógino?", questionou.

Desde que assumiu seu lado político, a musicista perdeu o contrato com diversas marcas, a exemplo da Avon . "Decepcionada total com a Avon, porque é uma marca que está se deixando elevar por ideologia que a gente não pode expressar quem somos, né? É aquilo, quem lacra, não lucra", disse ela sobre a empresa.

Todynho voltou a rebater Andrada

Na manhã desta segunda-feira (4), Jojo Todynho voltou a falar sobre o desentendimento com Tuca Andrada. Depois do ator expor a mensagem da ex-reality o xingando, ela comentou em uma página de fofoca: "Ele me atacou e eu fui recíproca", reforçou.