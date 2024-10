Reprodução Ex-ator da Globo debocha de Jojo Todynho e provoca: 'Vão espalhar que eu sou racista?'

O ator Tuca Andrada voltou a causar polêmica nas redes sociais dias após ter declarado "não ter pena" da influenciadora Cintia Chagas, que acusa o deputado estadual (PL-SP) Lucas Bove de violência doméstica. Desta vez, o ex-ator da Globo debochou de Jojo Todynho e questionou se será chamado de racista" e "misógino pelo comportamento.

O que aconteceu?

Nas redes sociais, viralizou a informação de que a marca Meninos Reis teria desistido de convidar Jojo Todynho para o desfile da São Paulo Fashion Week após o conflito recente entre a influenciadora e a comunidade LGBTQIAPN+. O caso foi divulgado por Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Tuca Andrada foi para as redes sociais debochar da situação: "Se eu disser que sinto um 'gostinho' por isso acontecer, que horas vão começar a espalhar que eu sou racista e misógino?"

Em setembro, Jojo Todynho chamou a atenção durante uma transmissão ao vivo ao revelar que é uma "mulher de direita" e que excluiria o vídeo da música "Arrasou, viado". A ex-Fazenda foi acusada de se aproveitar da causa LGBTQIAPN+ para ganhar dinheiro.

"Eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja em qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos e é por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de 'Arrasou, Viado' e tirar das plataformas digitais", declarou.

