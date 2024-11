Reprodução: Instagram Rodrigo Santoro e Ana Paula Arósio já contracenaram juntos em "Hilda Furacão", minissérie da TV Globo

Recentemente, Priscila Fantin entrou em detalhes a respeito do trauma que sofreu após ter interpretado inúmeras personagens em um curto período de tempo. A atriz particiou de uma entrevista ao canal Parece terapia , da psicóloga Pâmela Magalhães. Em entrevista, ela comentou o motivo pelo qual decidiu dar um tempo das novelas .

"Eu não tinha mais vida, mais motivo. Eu não entendia para quê que eu estava viva. Eu acordava e falava: o que eu faço?". Isso foi sempre entre uma personagem e outra, que eram períodos muito curtos, eu ficava sem saber o que fazer porque não tinha um roteiro para seguir. Quando tive num maior período entre uma personagem e outra, eu fiquei realmente estagnada, dizendo: como é que liga a vida sem roteiro, sem personagens, sem ninguém falando como tinha que ser? Foi aí que tive a minha primeira crise de pânico. Fiquei com o corpo inteiro formigando. Não conseguia respirar", disse na ocasião.

O iG Gente listou 5 atores que se afastaram dos folhetins, assim como Priscila Fantim . Confira:

Wagner Moura

Reprodução: Instagram Wagner Moura

Conhecido atualmente por ter se destacado na carreira internacional, o ator já se aventurou em novelas brasileiras exibidas na TV aberta. Nos anos 2000, por exemplo, o astro atuou em duas obras: " A Lua Me Disse " e " Paraíso Tropical ". Na última, a relação de seu personagem, Olavo, com a jovem Bebel (Camila Pitanga), é um dos momentos mais lembrados da produção protagonizada por Alessandra Negrini.

Após as duas experiências, Wagner Moura atuou em diversos filmes, a exemplo da duologia " Tropa de Elite ". Nos longas, ele interpretou Capitão Nascimento, seu personagem mais famoso nas telonas. Além disso, em seus trabalhos estrangeiros, o artista ganhou destaque quando viveu o traficante Pablo Escobar em " Narcos" .

Além das obras mencionadas, ele não atuou mais em novelas.

Fernanda Vasconcellos

Reprodução: Instagram Fernanda Vasconcellos

Assim como Moura, a atriz iniciou sua carreira nas novelas da TV Globo no início em 2000, mais precisamente em 2005. A veterana interpretou Betina, na 12ª temporada de "Malhação".

Já em 2007, Fernanda Vasconcellos viveu a personagem Lauram na novela "Desejo Proibido". Um de seus maiores sucessos é a novela das seis "A Vida da Gente". Na produção, ela dividiu o protagonismo com Marjorie Estiano.

Seu último trabalho nos folhetins globais foi com "Haja Coração", de 2016. Em conversa com o a jornaista Heloísa Tolipan, a artista explicou o motivo que a fez se afastar das obras: ''A maturidade traz o luto de algumas certezas que temos. Por isso, quero aproveitar mais a vida, a minha família, os meus pais", explicou ela.

"Também estou ganhando uma liberdade de escolha, de ser quem sou, de não violentar o meu tempo, de querer ou não pertencer. As prioridades mudam e isso tem sido muito positivo para mim'", afirmou. ''Adoro novela, mas não sei que projetos vão aparecer, o que posso, consigo, mas amo fazer televisão'', confessou ela.

Ana Paula Arósio

Reprodução: Instagram Ana Paula Arósio

A estreia da atriz na TV Globo foi com a minissérie "Hilda Furacão", na qual interpretou a protagonista Hilda. Após se tornar conhecida pela personagem, Ana Paula Arósio se jogou no mundo das novelas. " Terra Nostra ", " Esperança ", " Celebridade ", " Páginas da Vida " e " Ciranda de Pedra ". A última obra citada foi ao ar em 2008 e, desde então, abandonou os folhetins.

Em agosto deste ano, a veterana realizou uma campanha publicitária, na qual citou o seu afastamento do audiovisual como um todo. "Eu já estive nos holofotes, e hoje escolho a luz do sol. [..] Os personagens ficaram nos roteiros, e eu segui a minha essência", diz ela em uma parte do anúncio.

Rodrigo Santoro

Reprodução: Instagram Rodrigo Santoro

O ator hollywoodiano já teve um vasto passado em obras audiovisuais brasileiras. A primeira novela de Rodrigo Santoro é " Olho no Olho ", lançada em 1993 e escrita por Antônio Calmon. Durante 10 anos, o artista se debruçou em obras da TV Globo, quando atuou no clássico " Mulheres Apaixonadas ", em 2003.

Após isso, o brasileiro se dedicou à carreira internacional e participou de longas como " As Panteras Detonando " e " 300 ", produções norte-americanas. Em 2016, ele fez uma breve e última aparição - até o momento - em " Velho Chico ", folhetim das nove, que foi ao ar em 2016.

Priscila Fantin

Reprodução: Instagram Priscila Fantin

Atualmente nas tardes da TV Globo vivendo a personagem Serena em " Alma Gêmea ", obra criada por Walcyr Carrasco em 2005, Priscila Fantin já atuou em diversos sucessos da emissora.

A veterana estreou no canal com as temporadas 6 e 7 de "Malhação". Além disso, seus trabalhos em " Esperança ", de 2002, e " Chocolate com Pimenta ", de 2003, também são tramas de destaque. Em " Sete Pecados ", de Carrasco, também interpretou outra protagonista: a personagem Bia.

Nos anos 2010, a última interpretação da artista na emissora foi em " Êta Mundo Bom! ", em 2016. Além disso, na mesma época, a atriz fez uma aparição especial como ela mesma em " Haja Coração ". Depois disso, Priscila Fantin se afastou das novelas e explicou, nos últimos tempos, o que a fez sair da televisão aberta.

Em 2024, a performer fez parte da obra "Luz", uma telenovela da Netflix. Na trama, ela interpretou a personagem Gabriela.